«Кто как скорбит, кто как переводит»: Лазарев призвал не делать соревнование из помощи пострадавшим в «Крокусе»

Певец Сергей Лазарев призвал не соревноваться размером помощи пострадавшим в «Крокусе». Он поделился мыслями по этому поводу с NEWS.ru.

В ходе благотворительного марафона, организованного в поддержку подопечных Благотворительного фонда Константина Хабенского, артист призвал не измерять уровень своей поддержки с участием других людей.

«Это не соревнование, кто как скорбит, кто как переводит, кто как поддерживает. Кто как может, кто как чувствует — тот так и существует. Это не соревнование», – заявил Сергей.

Лазарев также отметил, что не следует обнародовать суммы, пожертвованные на благотворительность, так как это может стать поводом для обвинений в попытке наживы на публичности проявленной поддержки. Вместо этого, он призвал к тому, чтобы помощь оказывалась без лишнего шума.

«Вообще в принципе нужно делать добрые дела, и это должно становиться доброй традицией, привычкой», – добавил певец.

Во время мероприятия Лазарев также подчеркнул важность того, чтобы в обществе были примеры не просто известных личностей или блогеров, а истинных героев, которые делают реальные поступки для блага общества. Он выразил мнение, что следует больше говорить о таких людях и использовать их как образцы для воспитания молодого поколения.

Ранее певец Сергей Лазарев заявил, что должен сделать паузу в карьере.