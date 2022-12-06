Способный мальчик: Дава смог полностью удовлетворить Ларису Долину

На днях блогер Давид Манукян, известный под псевдонимом Дава, сообщил, что он записал совместный трек с Ларисой Долиной. Артистка в последнее время часто попадала в скандалы, связанные с молодыми артистами, однако почему-то в сотрудничестве Манукяну не отказала. Более того, певица призналась, что работа с молодым рэпером полностью смогла ее удовлетворить.

Лариса Долина рассказала, что идея о совместной песне пришла не ей, а именно Даве. Он прислал материал, и артистке он пришелся по душе. Но у певицы было главное условие – блогер должен будет петь, а не читать рэп.

В итоге Дава действительно запел, причем, по мнению Долиной, весьма неплохо. «Он совершенно по-другому зазвучал. Наконец-то запел. И поет он очень неплохо», - поделилась Лариса Долина.

Блогеру стало настолько приятно от слов коллеги, что он не смог сдержать слов благодарности. Он опубликовал сторис, в которой в очередной раз выразил признательность певице. «Лариса Александровна, спасибо за такие слова. Очень ценно слышать это от вас», - написал Дава на своей странице в социальных сетях.

Лариса Долина уверена, что их совместный проект с Манукяном будет успешным. Во-первых, она бы никогда не взялась за сомнительный материал, а во-вторых, она всегда лично доводит работу до совершенства перед тем, как итоговый результат услышал поклонники.

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