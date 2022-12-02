«Абсолютно не верится»: 67-летняя Лариса Долина сообщила о рождении ребенка

Лариса Долина в последнее время часто становится фигуранткой скандалов с молодыми артистами. Однако в этот раз о ней заговорили в позитивном ключе. Певица сообщила радостную новость, и теперь она принимает поздравления.

Накануне дочери Юлии Началовой исполнилось 16 лет. Долина является крестной матерью Веры Алдониной, поэтому не смогла пропустить такое событие. Артистка записала поздравительное видео и опубликовала несколько архивных фото, на которых крестница была еще совсем маленькой.

На одном из снимков годовалая Вера сидит на коленях Ларисы Долиной и пьет из бутылочки, а певица придерживает емкость, чтобы девочке было легче. Фанаты отметили, что кадр очень милый и показывает теплые отношения между Алдониной и Долиной.