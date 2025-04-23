«Способность зарабатывать»: Милана Тюльпанова раскрыла качества идеального мужчины

Блогер и телеведущая Милана Тюльпанова призналась, что вступит в отношения только с богатым мужчиной. В прошлом она была супругой футболиста Александра Кержакова, но расставались они с огромным скандалом. Девушка рассказала в интервью Леди Mail, как сейчас у нее обстоят дела с личной жизнью.

По словам Миланы, сейчас она не стремится создать семью.

«Пока у меня нет желания выйти замуж, да и человека даже близко к тому, с кем я могла бы связать жизнь, рядом со мной нет. Возможно, прошлый брак меня настолько травмировал, что о следующем я не скоро задумаюсь», — поделилась она.

Девушка представляет в голове идеал мужчины, с которым могла бы быть счастлива. Она отметила надежность, ответственность, доброту, щедрость, харизму и эмпатию.

«Но и это все — не самое главное. Первое, на что я теперь буду обращать внимание, знакомясь с мужчиной, нет ли в его биографии темных пятен и какой бэкграунд за ним стоит. Если он сомнительный, — сразу нет. Потому что люди не меняются и если он как-то непорядочно себя вел в прошлом, скорее всего, и со мной поступит так же», — высказалась звезда.

Тюльпанова также не скрывает, что ей важны финансы. Она считает, что мужчина должен уметь зарабатывать.

«Безусловно, чувства к человеку имеют превалирующее значение, но и его способность зарабатывать тоже не стоит для меня на последнем месте. Сегодня я не от кого не завишу и полностью сама обеспечиваю себя и своего сына, а также помогаю своей семье, мне для этого никто не нужен», — объяснила блогер.

Девушка хочет видеть рядом с собой более умного и опытного человека, который мог бы поделиться с ней знаниями. При этом Милана зарабатывает и сама, у нее есть ивент-агентство и площадка для проведения праздников.

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