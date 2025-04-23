Сделавшая 10 операций Милана Тюльпанова заявила, что больше не готова к пластике

Телеведущая и блогер Милана Тюльпанова призналась, что после 10 пластических операций больше не готова к изменениям во внешности с помощью хирурга. Она дала интервью Леди Mail.

Во время участия в реалити-шоу у девушки возникли проблемы со здоровьем. Она получила травму руки, и у нее была угроза сепсиса из-за укола в ягодичную мышцу. Милана восстановилась и занимается спортом. Она хочет сохранить стройность благодаря тренировкам.

«Мой тренер в зависимости от состояния моего тела, подбирает мне соответствующее соотношение БЖУ, которому я придерживаюсь. Ну и, помимо этого, конечно, я почти не ем фастфуд, жирное и сладкое — только в очень редких случаях», — поделилась она.

Блогер высказалась и о пластических операциях. На ее счету более 10 хирургических вмешательств.

«Чем старше становлюсь, тем больше анализирую последствия каждой из операций, поэтому вряд ли решилась бы на еще одну», – призналась Тюльпанова.

Она отметила, что в 20 лет хотела достичь идеала, который выдумала в своей голове. Но совсем не думала о том, какие последствия ждут ее в будущем. Сейчас она понимает, что главное – не красота.

«Сейчас я уже решилась бы на операцию только по показаниям, сегодня я очень переживаю за свое здоровье», — добавила она.

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