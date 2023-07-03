«Спортсмены – не боги»: Татьяна Навка раскрыла, как на самом деле проходит реабилитация Костомарова

Знаменитый фигурист Роман Костомаров находится в больнице «Коммунарка» с 10 января текущего года. В клинику олимпийского чемпиона доставили в тяжелом состоянии, и с каждым часом ему становилось только хуже. Довольно скоро его подключили к аппаратам ИВЛ и ЭКМО, и у него началось развитие сепсиса, которое удалось остановить только путем ампутаций.

Несколько месяцев никто не знал, выживет ли звездный пациент или же нет. Постепенно медики лишали его частей конечностей, пока, наконец, некроз не прекратился. Теперь же спортсмен проходит сложную реабилитацию. Ему необходимо не только привыкнуть к протезам, но и вернуть тонус мышцам, а также специалисты продолжают стабилизировать его внутренние органы, пораженные болезнью.

Долгое время после начала восстановления не поступало никакой достоверной информации о состоянии Романа, так как его близкие отказывались давать комментарии прессе. Но недавно Костомаров решил выйти на связь лично. Он опубликовал в Сети два ролика, в которых показал, как упражняется на протезах. Эти видео дали понять поклонникам, что спортсмен по-прежнему не унывает и делает все, чтобы вернуться к нормальной жизни.

Экс-партнерша Романа на льду Татьяна Навка недавно дала новое интервью, в котором призналась, что гордится фигуристом и считает его сильным человеком. «Вопреки расхожему мнению, спортсмены – не боги, а тоже люди. И случиться с нами может все, что угодно. Гораздо важнее тут не сломаться, продолжать жить», - поделилась спортсменка с «Караваном историй».

Кроме того, Навка рассказала, что в реабилитации олимпийского чемпиона уже сейчас наблюдается положительная динамика. А все благодаря самому Костомарову, который не опускает руки. В этом ему помогает поддержка миллионов людей – это и супруга, и родители, и друзья, и поклонники.

Ранее продюсер Илья Саглиани заявил, что Роман Костомаров, вопреки всем сообщениям о депрессии, на самом деле отлично себя чувствует и не жалуется на психологические проблемы.