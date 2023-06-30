«Ложь»: раскрыта правда о реабилитации Романа Костомарова после появления видео его тренировок в Сети

В начале января этого года 46-летний фигурист Роман Костомаров оказался в больнице. Его госпитализировали с запущенной пневмонией и довольно скоро поместили в реанимацию, так как его состояние с каждым часом становилось все хуже и хуже. Несколько месяцев врачи «Коммунарки» боролись за его жизнь, и в итоге у них получилось остановить распространение болезни.

На данный момент спортсмен активно проходит реабилитацию. Он выполняет различные упражнения для укрепления мышц, учится управлять протезами. Пока готовы только нижние искусственные конечности. Это стало известно благодаря новому видео олимпийского чемпиона, на котором он продемонстрировал перебинтованные кисти.

Отметим, что в роликах Роман выглядел вполне бодро и жизнерадостно. При этом в СМИ несколько раз появлялись новости, что он отказывается от помощи психологов и из-за этого часто впадает в депрессию. Эти сообщения решил прокомментировал известный продюсер Илья Саглиани. Он заявил, что все они не имеют за собой никакой доказательной базы, и на самом деле у Костомарова все хорошо. Это он показывает лично, публикуя видео в Сети.

«Ложь и провокация. У него есть индивидуальный план лечения, которому он следует, выполняет рекомендации врачей и активно занимается реабилитацией», - рассказал Саглиани изданию kp.ru.

Ранее на новые видео тренировок Романа Костомарова отреагировала Татьяна Навка.