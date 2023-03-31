«Спортсмены болеют тяжело»: кардиолог назвал главную ошибку Костомарова, которая привела к ампутациям

Друзья и коллеги фигуриста Романа Костомарова до сих пор не понимают, как коронавирус мог привести к ампутациям. Но врачи утверждают, что спортсмен совершил единственную ошибку, стоившую ему страшных последствий – он не придал значения ухудшающемуся здоровью.

«Многие пациенты не обращаются к врачу своевременно. Особенно это характерно для мужчин, для спортсменов. Это самая, я думаю, главная ошибка», - сказал кардиолог Алексей Жито.

Он добавил, что занятия профессиональным спортом сильно отражаются на здоровье. В результате органы «устают» - они «измотаны длительными повседневными тренировками». Отсюда – отсутствие потенциала для реабилитации и восстановления.

«Многие спортсмены болеют тяжело, рано уходят из жизни», — сказал Жито Пятому каналу.

Ранее отец покойной певицы Юлии Началовой Виктор заявил, что артистка и фигурист допустили одинаковую ошибку. Оба не обратили внимания на температуру и плохое состояние – думали, что организм справится.

Напомним, фигурист лишился стоп и голеней, а также кисти правой руки и пальцев на левой. Он перенес два инсульта. За время болезни Костомаров похудел до 50 кг.