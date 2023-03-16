«Не придал значение простуде»: Костомаров «попал в ловушку», из которой пытается выбраться третий месяц

Певица Юлия Началова и фигурист Роман Костомаров допустили одинаковую ошибку. О ней рассказал отец покойной артистки Виктор Началов.

Ни спортсмен, ни певица до последнего не обращали внимания на температуру и плохое самочувствие – оба верили, что «организм вывезет». Однако, знает Началов, «так получается не всегда».

Родственник умершей артистки считает, что Костомаров «попал в ту же ловушку, что и Юлия»: певица не посчитала рану на ноге проблемой, а фигурист «не придал значение простуде». В итоге «пустяковое недомогание» превратилось в «тяжелую болезнь».

Виктор Началов пришел к главному выводу: «Нужно вовремя реагировать — это урок, который должны усвоить все».

Напомним, с момента смерти певицы прошло 4 года. Виктор Началов потерял дочь от болезни, схожей с ситуацией Костомарова.

Ранее сообщалось, что олимпийский чемпион не хочет жить после всего, что с ним произошло. Фигурист не собирается ни с кем контактировать. С ним начал работать психолог. Борьба за жизнь Костомарова длится третий месяц.