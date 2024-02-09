Спортсмен Сергей Улегин предложил запретить выступление певицы Доры в Саратове, об этом сообщает портал Sarnovosti.ru.

Серебряный призер Олимпийских игр 2008 года Сергей Улегин рассказал, что из афиш узнал о скором визите в Саратов исполнительницы Доры. По словам спортсмена, он решил познакомиться с творчеством молодой певицы, но вскоре разочаровался.

«Решил поинтересоваться, возможно действительно, что-то новое в музыке, может очень талантливый исполнитель. Полез искать информацию в интернете. Попались песни с названиями „Дорадура“, „Папик“, „Барбисайз“ и прочие. Ну, возможно это кому-то нравится, о вкусах не спорят», — отметил он.

Позже Улегин наткнулся на новостные заметки о певице.

«По тем же ссылкам — новости о том, как эта юная барышня призывает молодых людей к противоправным действиям, критикует СВО», — рассказал спортсмен.

В итоге гребец предложил заменить выступление певицы тем, кто является патриотом России, а также артистам, которые «несут правильные ориентиры и ценности для подрастающего поколения».

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