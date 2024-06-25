Спорткар солиста группы «Три дня дождя» за 11 млн залили краской в Подмосковье

Автомобиль Porsche солиста группы «Три дня дождя» Глеба Викторова залили краской в подмосковном поселке Отрадное. По информации Telegram-канала Mash, местные жители неоднократно жаловались на то, как парковался артист.

Сообщается, что на протяжении долгого времени певец оставлял свой спорткар «где попало». Люди жаловались, что Глеб портил внешний вид двора, устраивал вечеринки, а при разговоре с соседями переходил на угрозы. В итоге, по всей видимости, кто-то решил отомстить. Местный житель, знакомый с ситуацией, назвал того, кто вылил ведро краски на машину, «красавой».

По данным Mash, автомобиль Викторова стоит 11 миллионов рублей и записан на продюсера группы Сергея Шабанова. Доступ к иномарке есть только у него и у солиста. Другим участникам коллектива это недоступно. Сам Глеб пока ситуацию никак не прокомментировал.

Напомним, что фронтмен группы «Три дня дождя» стал известен не только благодаря творчеству, но и тем, что несколько раз лечился от наркотической зависимости. Пользователи Сети даже называли его амбассадором реабилитационных центров России.

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