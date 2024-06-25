Mash: ФНС заблокировала счета рэпера Soda Luv из-за долга в 129 тысяч рублей

Налоговая служба заблокировала счета рэпера Soda Luv – Владислава Терентюка. Причиной стал непогашенный долг в размере 129 тысяч рублей. Об этом стало известно Telegram-каналу Mash.

Источник сообщил, что у артиста есть ИП, занимающееся звукозаписью и изданием музыки. По закону Владислав должен был ежемесячно платить налоги, однако не делал этого. ФНС на протяжении нескольких месяцев высылала рэперу предупреждения, которые он игнорировал.

В итоге было принято решение о блокировке счетов Soda Luv. Сам Терентюк пока никак новости не прокомментировал.

По информации Mash, на данный момент Владислав находится в Москве и занимается своим творчеством. В последнее время он также решил экспериментировать с внешним видом и отрастил усы. Обновленным Soda Luv появился на «Премии МУЗ-ТВ 2024».

Отметим, что исполнитель известен хитами «Тысячи рук», «На чиле», «MAYBACH» и другими. Он сотрудничал с Егором Кридом и другими российскими рэперами.

Ранее стало известно, что умершая актриса Анастасия Заворотнюк оказалась должна ФНС 140 тысяч рублей.