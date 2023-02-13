Спортивка и классические туфли: 35-летний Павел Прилучный удивил всех неопрятным видом
Фото: Из профиля Instagram* Прилучного (компания Meta признана экстремистской и запрещена в РФ)
Павла Прилучного называют главным секс-символом страны. С 35-летним мужчиной сотрудничают известные бренды, и каждый журнал стремится заполучить его на обложку. Кроме того, нередко эксперты моды говорят про звезду «Закрытой школы» как про самого стильного артиста. Однако на днях супруг Брутян решил отойти от своего привычного образа и удивил пользователей Сети неопрятным видом.
Так, актер поделился видео, на котором он предстал в классических туфлях, свободных джинсах и спортивной кофте. С щетиной на лице Павел произнес: «Я немножко поменял формат одежды. Думаю, так будет самое оно».
С чем связана подобная смена имиджа — неизвестно. Есть вероятность, что Прилучный отказался от привычного стиля ради новых съемок.
Фото: Из профиля Instagram* Прилучного (компания Meta признана экстремистской и запрещена в РФ)
Ранее пользователи Сети были крайне обеспокоены за судьбу беременной Зепюр Брутян. Появился слух, что в скором времени Павел может бросить свою возлюбленную. Подробности читайте в этой статье.