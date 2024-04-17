«Спор и сюр»: жена Соболева поговорила с Седоковой после обвинений во флирте

Жена юмориста Ильи Соболева извинилась перед певицей Анной Седоковой после скандала. Некоторое время назад Наталья Соболева публиковала пост, в котором обругала мужа за то, что он сфотографировался на коленях у артистки. Досталось и самой Седоковой.

Жена юмориста призналась в соцсетях, что смогла уладить все вопросы с экс-солисткой группы «ВИА Гра». Они поговорили и не держат зла друг на друга.

«Только женщина с чувством юмора поняла меня, я лично все ей сказала. Конечно, все, что было сказано, всего лишь спор и сюр», – цитирует Наталью Kp.ru.

Теперь женщина собирается лично извиниться перед супругом. Она уверена, что после публичного скандала Илья все еще находится в шоке.

Напомним, что Наталья выпустила несколько видео, в которых негативно высказалась о поведении мужа и Анны Седоковой. Она призналась, что не понимает, как неженатые люди могут позволять себе подобные съемки. Позже выяснилось, что жена комика специально сделала все это, чтобы выиграть в споре. Благодаря публичному разбирательству она выиграла миллион рублей и подняла свою популярность в соцсетях. Женщина пришла к выводу, что зрителям больше интересны скандалы, а не видео из путешествий.

Ранее певица Анна Седокова заявила, что заигралась в хорошую жену. Она призналась, что в браке старалась быть послушной и опускала глаза, когда на нее смотрели другие мужчины. Теперь же звезда изменила свое мнение и ведет себя посмелее.