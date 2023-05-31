Спонсоры и пиар-романы: продюсер Морозов раскрыл источники доходов Анастасии Волочковой

Анастасия Волочкова хоть и была примой Большого театра, но все это уже давно осталось в прошлом. Сейчас балерина известна в основном как королева шпагатов со скандальной репутацией. Однако на одном провокационном поведении миллионы не заработать. А состояние у танцовщицы действительно немаленькое. Ее имущество оценивается в 244 миллиона рублей. И сама артистка делилась, что тратит в месяц не меньше миллиона.

Но откуда у Волочковой, уже не блистающей на больших сценах, берутся такие деньги? На этот вопрос ответил продюсер Евгений Морозов. По его словам, много лет назад «бывший покровитель» Анастасии приглашал его стать ее бизнес-консультантом, поэтому он точно знает, какие у нее источники дохода. Как считает эксперт, балерина – это спонсорский проект, который выживает лишь за деньги других.

Морозов заявил, что артистка отлично умеет общаться с миллионерами. Причем чаще всего она предпочитает налаживать связи именно с регионами, так как там публика не такая избалованная как в Москве. Они более охотно отдают деньги, чтобы посмотреть на Волочкову. Единственный известный спектакль, в котором она сейчас участвует, - это «Балерина в зазеркалье цирка». Но он нерентабельный, именно поэтому Анастасии и приходится искать спонсоров.

«Себестоимость одного спектакля - 350 тысяч рублей. Из них большая часть идет на зарплату балета. Площадки небольшие - какие-нибудь крохотные ДК. Как она проводит эти спектакли? Привлекает региональных спонсоров. В молодости она крутилась среди олигархов, сейчас же живет благодаря инвестициям регионалов», - прокомментировал продюсер изданию kp.ru. Он уточнил, что за проведение своего выступления Волочкова часто просит не меньше 10 миллионов рублей, и они ей достаются.

Также, по словам эксперта, Анастасия неплохо зарабатывает на пиар-романах. Так, недавно она как раз вышла в свет с новым молодым человеком. Неизвестный певец Никита Keaton появился рядом с балериной на красной дорожке и получил свою минуту славы. А Волочкова – гонорар.

Ранее Анастасия Волочкова высказалась на счет проверки налоговой.