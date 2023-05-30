«Кто кому еще должен»: Волочкова резко отреагировала на новость о проверке налоговой

Балерина Анастасия Волочкова прокомментировала возможную проверку налоговой. Об этом сообщается на портале «А теперь внимание!».

Артистка заверила, что не боится проверок.

«Кто бы ко мне не пришел, у меня заплачены все налоги на имущество: дом, квартира, машина. Но что касается творчества. Извините, кто кому еще должен», — поделилась звезда.

Танцовщицу обижает то, что на данный момент людям интереснее обсуждать скандалы, а не ее творчество. Волочкова утверждает, что на протяжении многих лет организовывает благотворительные выступления, которые не вызывают бурной реакции.

«Мои золотые, я на все свои спектакли уже 20 лет зрителей приглашаю совершенно бесплатно. И для того, чтобы это случилось, для этого должна найти финансовую поддержку», – сказала знаменитость.

Она заключила, что сейчас мало кто говорит про творчество, все говорят только про трусы, про шпагат и бани.

Ранее мы писали о том, что Анастасию Волочкову из-за скандального поведения отстранили от выпускного единственной дочери. 17 лет назад балерина родила свою единственную наследницу от бизнесмена и юриста Игоря Вдовина. Ариадну балерина всегда сильно любила, но отношения у них складывались непросто.