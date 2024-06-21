Спонсирующая ВСУ Наргиз Закирова ищет в США музыкантов, готовых с ней работать: есть ряд требований
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53-летняя певица Наргиз Закирова объявила набор в свою новую группу. Однако, чтобы стать частью команды артистки, нужно удовлетворять все ее требования.
В личном блоге вокалистка, уже давно критикующая Россию и живущая за границей, заявила, что начинает новый этап в музыкальной карьере. Она хочет собрать коллектив, состоящий из музыкантов, говорящих на английском, а не русском языке. Ищет Наргиз гитариста, барабанщика, перкуссиониста и человека, играющего на синтезаторе.
К потенциальным участникам группы у Закировой есть требования. Они должны быть опытными артистами, уже выступавшими в составе коллектива, любить разные жанры, быть способными путешествовать в США и по миру. Кроме того, они должны говорить на английском языке. А вот взгляды, как уточнила певица, у них могут быть любые.
Напомним, что Наргиз призналась, что спонсирует ВСУ, а также готова сжечь российский паспорт. Это она заявила в беседе с пранкерами.
Ранее Наргиз выложила в соцсети картинку с горящим Кремлем.