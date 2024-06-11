«Лучший день в моей жизни»: русофобка Наргиз выложила в соцсети картинку с горящим Кремлем

В декабре прошлого года артистка заявила пранкерам Вовану и Лексусу, что хочет сжечь российский паспорт. Уроженка Узбекистана отреклась от своей Родины, назвав ее «неблагонадежной страной». Теперь она выступает под флагами США и Израиля.

Недавно 53-летняя исполнительница вышла замуж в США. Избранником бывшей подопечной Максима Фадеева стал техник из ее музыкальной команды Антон Ловягин.

Мы также сообщали, что Наргиз приходится на всем экономить и искать источники хоть какого-то дохода. С певицей не хотят связываться и прокатчики за рубежом. Продюсер Сергей Лавров считает, что артистке придется выступать в американских ресторанах.