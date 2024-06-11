«Лучший день в моей жизни»: русофобка Наргиз выложила в соцсети картинку с горящим Кремлем
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Уехавшая из России певица Наргиз Закирова продолжает выкладывать в социальные сети русофобские посты. Артистка опубликовала на своей страничке картинку с горящим Кремлем с подписью «Мой самый лучший день».
Наргиз выложила постер к фильму, сгенерированный нейросетью. На картинке два кота смотрят на охваченный огнем Кремль. Подпись в переводе с английского гласит: «Моя самый лучший день». После певица опубликовала записи своего выступления, на котором машет украинским флагом публике.
В декабре прошлого года артистка заявила пранкерам Вовану и Лексусу, что хочет сжечь российский паспорт. Уроженка Узбекистана отреклась от своей Родины, назвав ее «неблагонадежной страной». Теперь она выступает под флагами США и Израиля.
Недавно 53-летняя исполнительница вышла замуж в США. Избранником бывшей подопечной Максима Фадеева стал техник из ее музыкальной команды Антон Ловягин.
Мы также сообщали, что Наргиз приходится на всем экономить и искать источники хоть какого-то дохода. С певицей не хотят связываться и прокатчики за рубежом. Продюсер Сергей Лавров считает, что артистке придется выступать в американских ресторанах.