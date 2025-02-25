Спонсировала люксовую поездку: Бородина впервые показала будущую свекровь
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Ксения Бородина в этом году выходит замуж в третий раз за участника шоу «Последний герой» Николая Сердюкова. Возлюбленные решили сделать перерыв в предсвадебных хлопотах и отправились на отдых в колоритную страну — Оман. В поездку с Николаем и Ксенией отправились их мамы — впервые подписчики телеведущей увидели ее будущую свекровь.
41-летняя Бородина предложила угадать подписчикам, в какую страну она отправилась на отдых с близкими. Телеведущая опубликовала красивые кадры с поездки — лазурное море, чистые пляжи, экзотическую природу. Позже звезда отметила, что проводит отпуск в Омане.
Возлюбленные совместили приятное с полезным и во время поездки познакомили мам. На снимке, опубликованным Ксенией в соцсети, вся семья позирует, сидя на траве. Свекровь присела рядом с будущими молодоженами в легком платье, а родительница Ксении разместилась чуть поодаль ото всех. В путешествие поехала и младшая дочь знаменитости Теона — старшую Марусю не отпустили в школе. Не смогла составить им компанию и наследница Сердюкова Николь из-за болезни.
«Мы решили разведать новое место и показать его вам. Тут нереальная красота», — отметила Бородина.
По всей видимости, именно телеведущая оплатила отдых в экзотическую страну. Оман не самое популярное направление, поэтому путешествие туда достаточно дорогостоящее.
Ранее Ксения Бородина заявила, что собирается заключить брачный договор с женихом Николаем Сердюковым. Телеведущая назвала это «нормальным в наше время».