Спонсировала люксовую поездку: Бородина впервые показала будущую свекровь

Возлюбленные совместили приятное с полезным и во время поездки познакомили мам. На снимке, опубликованным Ксенией в соцсети, вся семья позирует, сидя на траве. Свекровь присела рядом с будущими молодоженами в легком платье, а родительница Ксении разместилась чуть поодаль ото всех. В путешествие поехала и младшая дочь знаменитости Теона — старшую Марусю не отпустили в школе. Не смогла составить им компанию и наследница Сердюкова Николь из-за болезни.

«Мы решили разведать новое место и показать его вам. Тут нереальная красота», — отметила Бородина.

По всей видимости, именно телеведущая оплатила отдых в экзотическую страну. Оман не самое популярное направление, поэтому путешествие туда достаточно дорогостоящее.

Ранее Ксения Бородина заявила, что собирается заключить брачный договор с женихом Николаем Сердюковым. Телеведущая назвала это «нормальным в наше время».