«Спокойно в ее случае не получится»: Анастасия Волочкова готовится к свадьбе дочери

Балерина Анастасия Волочкова активно готовится к предстоящей свадьбе 19-летней дочери Ариадны. По ее словам, торжество состоится в ближайшие месяцы.

«Я рада за Ариадну, мы как раз сейчас обсуждаем организацию ее свадьбы. Они вообще хотят спокойно, но все равно я пытаюсь Ариадну убедить, что спокойно в ее случае не получится», —разоткровенничалась танцовщица в программе «Ты не поверишь!» на НТВ.

Она отметила, что хочет помочь молодым с арендой особняка в Санкт-Петербурге. При этом подчеркнула, что отец Ариадны, бизнесмен Игорь Вдовин должен помочь дочери с деньгими.

«Поддержку финансовую ей обязан отказывать ее отец. Обязан. Деньгами, квартирами должен помогать отец, забравший в моей жизни все деньги, когда мне они были нужны на воспитание дочери», — высказалась Анастасия.

Балерина выразила сомнение в том, что мужчина в состоянии финансово помочь дочери, так как у него другая семья и уже два сына маленьких. «Я думаю, что ему сейчас не совсем до Ариадны», - заявила Анастасия.

Напомним, дочь Волочковой выходит замуж за 23-летнего молодого человека по имени Никита. Впервые девушка представила жениха журналистам на дне рождения матери в московском ресторане.

Долгое время Ариадна жила с отцом Игорем Вдовиным и его женой, телеведущей Еленой Николаевой, а с матерью у нее были напряженные отношения. Девушка даже не позвала Волочкову на выпускной, чем сильно ее обидела. Однако сейчас они вновь хорошо общаются.

Ранее Елена Николаева отреагировала на помолвку падчерицы Ариадны. По ее словам, дочь Волочковой уже взрослая, поэтому должна сама давать комментарии журналистам, если захочет.