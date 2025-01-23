«Не хочет говорить, еще рано»: мачеха дочери Волочковой отреагировала на ее помолвку

Телеведущая Елена Николаева отреагировала на помолвку падчерицы Ариадны. На дне рождения балерины Анастасии Волочковой девушка похвасталась кольцом на безымянном пальце и рассказала, что свадьба уже скоро.

Николаева дала понять, что в курсе изменений в жизни Ариадны. Однако подробности она раскрывать не стала. По ее словам, дочь Волочковой уже взрослая, поэтому должна сама давать комментарии журналистам, если хочет.

«Да, кольцо есть. <…> Если она сама ничего не сказала больше про это кольцо и свадьбу, а ушла от ответа, значит не хочет говорить, еще рано. Так что это уже к ней самой вопросы», - цитирует слова Елены портал Woman.ru.

Напомним, что долгое время Ариадна жила с отцом и его женой Николаевой, а с матерью у нее были напряженные отношения. Девушка даже не позвала Волочкову на свой выпускной, чем сильно ее обидела. Однако сейчас они вновь хорошо общаются. Дочь даже часто ходит в гости к маме вместе со своим женихом Никитой.

Ранее Анастасия Волочкова высказалась о бойфренде 19-летней дочери Ариадны.