«Спокойно расставляла скляночки»: Екатерина Гордон рассказала, как Анна Седокова захватывала ее ванную

Юрист Екатерина Гордон обвинила певицу Анну Седокову в том, что она разрушила ее брак с адвокатом Сергеем Жориным. Она рассказала своим подписчикам в Teleram-канале, как исполнительница захватывала ее ванную.

По словам Гордон, в ее жизни произошла непростая ситуация, когда пришлось покинуть дом и лечь на сохранение. В то время пока Екатерина лежала в больнице, в ее ванной начали появляться вещи Седоковой. Когда юрист вернулась к себе, то выкинула все принадлежащие сопернице «скляночки».

«Она совершенно спокойно расставляла скляночки на полочке, где еще стояли мои кремы. Конечно, ее скляночки потом вылетели оттуда с ее нехитрым нехитрым шмотом», — поделилась историей Гордон.

Ранее юрист высказалась на тему смерти бывшего мужа Седоковой Яниса Тиммы. Она заявила, что презирает исполнительницу из-за случившегося. Гордон считает Анну опасной для мужчин.