Спокойно отнесся к смерти супруги: пианистка рассказала правду об отношениях Кикабидзе и жены

Пианистка Нани Брегвадзе прокомментировала информацию о том, что певец и кинорежиссер Вахтанг Кикабидзе не мог пережить смерть супруги, которая скончалась в октябре 2021 года. По ее словам, он спокойно отнесся к потере.

«Это не подействовало на него так уж сильно, что он ушел после нее», - считает Брегвадзе.

Страдания Кикабидзе были не слишком долгими. Певец переживал смерть Ирины Кебадзе, поскольку пара прожила вместе всю жизнь.

Пианистка отметила, что Кикабидзе «очень страдал» во время ее болезни. «Когда она ушла из жизни, он продолжал жить нормальной жизнью», - констатировала народная артистка СССР.

Брегвадзе назвала единственную причину, по которой умер грузинский певец. «Это болезнь его увела из жизни», - подчеркнула она.

Ранее близкая подруга исполнителя сообщила, что перед смертью певец сильно болел и молчал об этом. По ее словам, артист постоянно делал процедуру диализа.