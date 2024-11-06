Спокойно отнесся к очередному витку славы: Natan не стал поднимать цену на выступления

Рэпер Натан Миров, выступающий под псевдонимом Natan, спокойно отнесся к внезапному витку славы. Имя артиста прогремело в инфополе после романа с блогершей Лерчек. Несмотря на повышенное внимание к своей персоне, исполнитель не стал этим пользоваться и повышать цену на концерты, передает Super.ru.

За выступления Натан по-прежнему просит 900 тысяч рублей. В райдере рэпера нет каких-нибудь заоблачных позиций. Так он просит у организаторов для себя и своей команды чистые полотенца, салфетки, воду, томатный и апельсиновый соки, шесть банок энергетика, мясную, овощную, фруктовую и сырную тарелку.

Из необычного, по данным журналистов, в райдере у Натана букет из 35 роз. Кому могут предназначаться цветы, в нынешней ситуации остается только предполагать.

Ранее жена рэпера Natan Анастасия Швецова заявила, что столкнулась с тяжелым этапом жизни после измен супруга. Она пожаловалась на свое состояние.