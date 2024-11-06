«Не самый простой период»: жена рэпера Natan пожаловалась на состояние после его измен

Жена рэпера Natan Анастасия Швецова заявила, что столкнулась с тяжелым этапом жизни. Анастасия пожаловалась на свое состояние в личном блоге.

После того, как интрижки рэпера показали в эфире шоу, россияне стали писать Анастасии в знак поддержки. Подписчики считают, что она — «мудрая женщина», которая преодолеет все трудности: «Как вы? Такая грязь вокруг вас образовалась. Сил вам». Швецова не стала отрицать, что ей тяжело, но при этом выразила надежду на начало новой жизни.

«Не буду отрицать. Сейчас у меня не самый простой период в жизни. Но я также знаю, что это новое начало», — высказалась знаменитость.

Несмотря на то, что многие поддерживают Анастасию, некоторые подписчики оставляют негативные комментарии. Жена рэпера не реагирует на хейт и считает, что критики — люди, лишенные счастья.

«Оказалось, что в негативных комментариях я больше вижу боль тех, кто это пишет. Мне очень хочется, чтобы люди задумались, почему их так сильно все это цепляет, где именно у них болит», — резюмировала Анастасия.

Ранее жена рэпера Natan отреагировала на слова мужа, назвавшего ее змеей. Подробности читайте в этой новости.

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