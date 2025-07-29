«Спокойно, без нервов»: 55-летняя певица Анжелика Агурбаш отложила свадьбу

55-летняя певица Анжелика Агурбаш планировала выйти замуж в конце июля, но отложила торжество на сентябрь. Артистка объяснила, что к осени из отпусков вернутся многочисленные друзья и будет не так жарко.

«Свадьба состоится в конце сентября. Мы ее перенесли. Потому что у нас очень много друзей и гостей разъехались по островам. К осени они вернутся. И в конце сентября не так жарко: можно будет потанцевать», - сказала Агурбаш. Ее слова приводит mk.ru.

К празднованию все готово, платье сшито, певице нечего переживать. Она говорит, что подготовка идет «абсолютно спокойно, без нервов». Сейчас артистка чувствует себя счастливой. Личность избранника певица не раскрывает – мужчину увидят только на свадьбе.

На вопрос, главная ли это любовь в ее жизни, Агурбаш ответила: «Посмотрим».

Напомним, исполнительница несколько раз была замужем. Первым мужем стал актер и режиссер Игорь Ленев, в браке родилась дочь. Гражданским супругом артистки был бодибилдер Валерий Бизюк, у пары есть сын. Также певица состояла в браке с бизнесменом Николаем Агурбашем, у них родился мальчик.

Ранее сообщалось, что он сделал предложение первой жене Ольге, с которой растит четверых детей. Разорившийся олигарх отмечал: она 42 года была рядом.