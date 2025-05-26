Разорившийся олигарх Николай Агурбаш сделал предложение руки и сердца экс-жене

Разорившийся олигарх Николай Агурбаш сделал предложение руки и сердца бывшей жене. Об этом стало известно в эфире шоу «Новые русские сенсации».

Николай Агурбаш несколько раз был женат. Первая супруга Ольга родила ему четверых детей, однако их брак распался: бизнесмена увела из семьи Анжелика. Теперь, спустя годы, разорившийся олигарх, который живет на пенсию, решил заново построить счастье с Ольгой. Он сделал ей предложение в эфире ТВ. По словам Николая, он готов бороться за любовь, даже в случае отказа.

«Если даже ты откажешь, ничего страшного, все равно нас уже никто не разлучит, потому что мы постоянно вместе! Эти годы, которые были, и те, которые не были… 42 года она была со мной… Сдаваться не намерен ни при каких обстоятельствах. Я не подведу. Силы есть», — признался он.

Ольга стала единственным человеком, протянувшим ему руку помощи в трудные времена. Она признается, что простила Агурбашу предательство, и считает несправедливым его разорение.

«Мы навечно родители своих детей. Мы навечно бабушка-дедушка своих общих восьмерых внуков. Это навсегда», — резюмировала она.

Ранее экс-муж Анжелики Агурбаш заявил, что певица требовала дом за общение с их сыном. Подробности читайте в этой новости.