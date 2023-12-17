Рудковская и Плющенко отправили своего трехлетнего сына выступать в ледовом шоу

В 2020 году у продюсера Яны Рудковской и олимпийского чемпиона по фигурному катанию Евгения Плющенко родился сын Арсений. Сейчас ребенку три года, но знаменитые родители уже поставили его на коньки.

Средний сын Плющенко и Рудковской Александр, которого прозвали Гном Гномычем, регулярно становится участником шоу своих родителей. Мальчик уже завоевал большое количество медалей. По стопам отца пошел и младший сын звездной пары.

Арсений встал на коньки и в новогодние праздники дебютирует в ледовом шоу «Русалочка», рассказали Плющенко с Рудковской Kp.ru.

При этом Евгений не считает фигурное катание опасным видом спорта. Он уверен: травмы можно получить и на плавании, и даже во время занятий шахматами.

«Потому что можно заснуть и королем в глаз получить», — объяснил Гном Гномыч, отвечая на высказывание отца о травмоопасности данного вида спорта.

Стоимость обучения в ледовой школе Рудковской и Плющенко составляет 15 тысяч рублей в месяц для начального уровня подготовки. В эту сумму входит ОФП, растяжка и лед.

Ранее Яна Рудковская ответила на издевки над сыном и раскрыла его заработки.