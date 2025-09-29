Сплотило общее горе: экс-жена Тиграна Кеосаяна поддержала Маргариту Симоньян на церемонии прощания

Алена Хмельницкая поддержала Маргариту Симоньян на прощании с Тиграном Кеосаяном. Бывшая жена режиссера всю церемонию находилась рядом с его вдовой. Об этом сообщает Woman.ru.

28 сентября в Москве состоялась церемония прощания с Тиграном Кеосаяном, скончавшимся после девяти месяцев комы. Особенно тяжело было потерявшей мужа Маргарите Симоньян — она плакала и еле держалась на ногах. Во время траурного мероприятия журналистка эмоционально обратилась к покойному супругу, прочитав посвященное ему стихотворение.

«Мы с тобой влюбились в первый раз друг в друга, когда вот так, за столиком в ресторане, вдруг стали наизусть читать друг другу стихи. И сегодня я тебе хочу прочитать», — высказалась Маргарита Симоньян.

На панихиде в Армянском храме безутешная вдова рыдала и смотрела в потолок, а затем встала на колени у гроба мужа. Рядом с ней все время находилась первая жена Тиграна Кеосаяна Алена Хмельницкая, которая стала главной опорой для Маргариты Симоньян в тяжелый день.

Несмотря на то, что артист закрутил роман с журналисткой еще в браке, избранницы Тиграна Кеосаяна смогли найти общий язык и даже подружились. Алена Хмельницкая признавалась, что им с Маргаритой Симоньян «нечего делить».

«Мы можем разговаривать на разные темы, и мы приятны друг другу… Замечательное человеческое отношение, которому я очень рада», - делилась экс-супруга Тиграна Кеосаяна.

Общая трагедия вновь сплотила женщин, и после новости о смерти режиссера Алена Хмельницкая попросила не беспокоить семью в трудное время.

Напомним, Тигран Кеосаян ушел из жизни в ночь с 25 на 26 сентября, ему было 59 лет. У актера давно наблюдались проблемы с сердцем — он перенес два инфаркта и даже пережил клиническую смерть. С конца декабря 2024 года режиссер находился в коме, из которой так и не вышел.

