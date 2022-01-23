Хмельницкая призналась, почему Кеосаян стал счастливее с Симоньян: «Она подчиняется»

Алена Хмельницкая стала гостьей программы «Секрет на миллион» на телеканале НТВ. Актриса откровенно рассказала, что счастлива за бывшего супруга и его возлюбленную.

Звезда фильма «Ландыш серебристый» была замужем за режиссером Тиграном Кеосаяном более 20 лет, но половину этого времени супруги находились на грани развода.

Алена отметила, что Маргарита воспитана совсем по-другому, и слово мужа для нее закон. Тогда как для москвички Хмельницкой очень часто было тяжело уступить супругу.

«Несмотря на все мужские качества, армянское воспитание Маргариты чувствуется. Например, в отношении к мужу, по атмосфере в семье. При том, что она руководитель на работе, дома она может подчиниться или сказать: „Да, конечно, дорогой!“ А я так не могу», — поделилась Хмельницкая с Лерой Кудрявцевой.

Несмотря на то, что Тигран и Маргарита живут вместе более 10 лет и до сих пор не зарегистрировали свои отношения, Алена уверена, что их союз будет крепким еще очень долго. Как раз во многом благодаря мудрости и воспитанию Симоньян.

«Она сильнейшая личность. Ты чувствуешь, что это мощный человек, который решает вопросы. Это касается детей, хозяйства, Тиграна. На работе и дома, у близких родственников, у всех все хорошо, и это прекрасно!» — добавила Алена.

Напомним, что Алена Хмельницкая и Тигран Кеосаян были женаты с 1993 по 2014 год. В браке у пары родились две дочери — Александра и Ксения. Отношения Тиграна и Маргариты Симоньян начались в 2012 году, когда режиссер еще был женат. Пара воспитывает сына Баграта.

Маргарита дружит с экс-супругой своего возлюбленного и часто публикует совместные с Аленой снимки на своей странице в социальной сети.