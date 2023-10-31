«Сплошные знаки»: какие мистические способности есть у Ирины Понаровской

Певица Ирина Понаровская призналась, что окружена мистикой. По словам артистки, она чувствует потустороннюю связь и понимает, как расшифровывать знаки судьбы. Об этом она поведала в беседе с mk.ru.

70-летняя исполнительница посетила светское мероприятие, на котором блеснула своей внешностью. Ирина пояснила, что всегда много работала и верила в то, что все ее мечты сбудутся. Своей жизнью сейчас она более чем довольна.

«У меня прекрасная свободная жизнь, я очень редко работаю, редко выбираюсь на какие-то мероприятия. Я веду очень скромный, красивый образ жизни, и мне все нравится. Я к такому образу жизни привыкла», – поделилась звезда.

Журналисты напомнили о том, что сейчас в мире отмечается Хэллоуин. Понаровская призналась, что верит в мистику.

«В моей жизни все состоит из этого: сплошные знаки. Но их надо видеть, их надо замечать. Такая способность либо в человеке живет, либо проходит стороной. Не скажу, что обладаю каким-то даром, но в моей жизни много мистики», – заявила певица.

Исполнительница рассказала, что чувствует связь с близкими и друзьями. Она на расстоянии может почувствовать, хорошо ли ее подруге или стоит написать и спросить: «У тебя точно все хорошо?».

«Такая связь у меня есть с людьми, которых я хорошо знаю», — поделилась Ирина.

Ранее мы писали о том, что Ирина Понаровская назвала себя «сумасшедшей бабушкой», мечтающей о покое.