«Сплошное вранье»: Ольга Зарубина напомнила Александру Малинину о живущей в США дочери

Певица Ольга Зарубина заявила, что Александр Малинин не захотел общаться с их совместной дочерью Кирой, которая уже много лет живет в США. При этом она выразила уверенность, что артист обязан помогать своей наследнице всем, чем может.

«Я никогда не скрывала от него ребенка, никогда не запрещала ему общаться с ним. Он сам как-то отошел, отрекся, мол, ему этот ребенок не нужен», - пояснила 65-летняя певица.

В итоге знакомство Малинина с дочерью произошло в эфире ток-шоу, но артист остался холоден к девушке. При этом он оплатил один месяц ее обучения в США, а позже вновь исчез и больше жизнью Киры никогда не интересовался.

«Кира ушла с учебы. Сплошное вранье от этой семьи», — сказала Зарубина в программе «Хватит слухов!» на ТВЦ.

Сам Малинин не комментирует претензии и слухи в свой адрес. Он уже более 20 лет счастлив с супругой Эммой, родившей ему двойняшек Устинью и Фрола.

Ранее мы писали, что прожившая длительное время в эмиграции Ольга Зарубина посоветовала уехавшей из России Алле Пугачевой извиниться перед своими поклонниками за «рабов и холопов». Она также выразила уверенность, что примадонна еще долгое время будет переезжать с места на место вслед за молодым мужем.