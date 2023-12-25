«Сплошная ерунда»: Раймонд Паулс высказался о заявлениях защищающей Пугачеву и Галкина* Вайкуле

Композитор Раймонд Паулс отказался комментировать заявления певицы Лаймы Вайкуле в защиту подруги Аллы Пугачевой и ее мужа Максима Галкина*(Признан иноагентом на территории РФ). По его словам, реагировать на слова артистки в принципе не стоит, так как она говорит только ерунду.

После отъезда Аллы Борисовны из России на нее обрушилось огромное количество негатива. Сама она за год довольно редко пыталась отбиваться от нападок, зато за нее это делала коллега Лайма Вайкуле. Практически в каждом интервью она упоминала семью Примадонны и выражала ей свою поддержку. А недавно вокалистка вышла на связь с поклонниками в соцсетях и заявила, что никто не имеет право судить Пугачеву и ее супруга.

Раймонд Паулс, который раньше работал вместе с Вайкуле, считает, что всерьез воспринимать ее слова не стоит. По его мнению, артистка уже давно говорит глупости, которые не стоят внимания.

«Постоянно глупое что-то говорит. Разве надо комментировать её слова? Уже никто не вслушивается в то, что она говорит, там же сплошная ерунда», - сказал композитор в беседе с aif.ru.

Ранее Раймонд Паулс также прокомментировал обвинения Лаймы Вайкуле в плагиате.

*(Признан иноагентом на территории РФ)