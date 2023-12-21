Раймонд Паулс ответил Лайме Вайкуле на обвинения в краже песен у западных композиторов

Композитор Раймонд Паулс прокомментировал недавнее заявление певицы Лаймы Вайкуле о том, что он не писал оригинальные композиции, а просто крал западные. Эти обвинения музыкант назвал «каким-то бредом», подчеркнув, что в последнее время артистка часто говорит глупости.

Народный артист СССР, подаривший Вайкуле песни «Еще не вечер», «Скрипач на крыше», «Ах, вернисаж, ах, вернисаж!», «Чарли», «Я вышла на Пикадилли» и многие другие, не стал всерьез относиться к ее словам о плагиате. По мнению Паулса, вокалистка нередко «несет бред», и этот раз не исключение.

«Вы знаете, я вообще серьезно к ней не отношусь. Поэтому пусть она говорит, что хочет», - заявил композитор в беседе с изданием aif.ru.

Напомним, что в интервью Лайма буквально унизила Раймонда, сообщив, якобы он для нее никогда не писал композиций. А все, что он делал, так это переделывал иностранные хиты, пользуясь тем, что в СССР немногие могли слушать зарубежную музыку.

Ранее русские олигархи выступили с инициативой возбудить уголовное дело из-за действий и высказываний Лаймы Вайкуле.