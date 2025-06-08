«Сплетни и домыслы»: представитель Ефремова о первой после колонии роли актера за 13 млн рублей

Информация о первой после освобождения из колонии роли Михаила Ефремова является недостоверной. Об этом заявила представитель актера Татьяна Глаголева.

Она также опровергла появившуюся с Сети информацию о том, что Ефремов подписал контракт на 13 миллионов рублей.

«Это сплетни и домыслы, которые придумал кто-то… Никаких настоящих новостей про Михаила нет», - сказала Глаголева в беседе с ТАСС.

Представитель Ефремова призвала поклонников и СМИ дать актеру прийти в себя после колонии и заняться своей жизнью.

Напомним, артист вышел из белгородской колонии 9 апреля и уже два месяца находится на свободе. Ефремов в 2020 году был приговорен к 7,5 года лишения свободы. 24 марта 2025 года суд удовлетворил его ходатайство об условно-досрочном освобождении.

Ранее сообщалось, что Ефремов получил предложение сняться в фильме, однако неделю торговался и требовал увеличить гонорар. Изначально ему было предложено 6 миллионов рублей, из которых предоплата составляла 1 миллион рублей. 61-летний Ефремов рассчитывал получить больше денег. В итоге ему удалось увеличить гонорар до 13 миллионов рублей и подписать контракт.