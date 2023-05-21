«Спитое лицо!»: Рыжий из «Иванушек» напугал фанатов своим внешним видом

Поклонники музыкальной группы «Иванушки International» встревожены — с Андреем Григорьевым-Аполлоновым творится что-то неладное.

Дело в том, что фанатов шокировал вид Рыжего из «Иванушек». Они заподозрили его в болезни, поскольку артист отек, заметно прибавил в весе и обрюзг. По их словам, от спортивной фигуры певца ничего не осталось.

Андрей отрицает наличие болезней, а лишний вес объясняет любовью к чебурекам, хинкалям и беляшам. К слову, коллеги певца дали ему прозвище «Беляш».

Также певец признавался, что какое-то время у него были проблемы с алкоголем. Он увлекался спиртным на фоне проблем в семье, но вскоре перестал. Фанаты же до сих пор не верят Андрею.

«Лицо, спитое конкретно. Расстроил своим внешним видом», — пишут поклонники в интернет-пространстве о музыканте.

Ранее мы https://www.passion.ru/news/nash-shoubiz/ryzhii-ivanushka-ochen-pozhalel-ob-odnoi-veshi-sdelannoi-v-yunom-vozraste-24-04-2023.htm, что Рыжий из «Иванушек» очень пожалел об одной вещи, сделанной в юности.