Рыжий «Иванушка» очень пожалел об одной вещи, сделанной в юном возрасте

Солист группы «Иванушки International» Андрей Григорьев-Апполонов пожалел о шаге, сделанном в юном возрасте. О нем певец рассказал на шоу «Ретро FM 20 лет».

По словам Григорьева-Апполонова, в начале карьеры приходилось много давать интервью – не меньше 200 раз в год. Свои рассказы он просил записывать на кассету.

«И у меня на полке скопилось их очень много», - поделился артист.

Когда срочно потребовалось освободить место, рыжий «Иванушка» решил сделать следующее: «Я просто отдал архив какому-то ребенку, которому нужно было куда-нибудь записать себе музыку. Сейчас, конечно, дико жалею».

В результате мальчику и его семье достался уникальный подарок. Как распорядились коллекцией, неизвестно.

Ранее певец Никита рассказал о проклятии группы «Иванушки International». Слухи о злом роке появились после смерти двух солистов. Никита и сам проходил кастинг в коллектив, но его не взяли. Тогда отбор прошел Олег Яковлев, который впоследствии скончался.