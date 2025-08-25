«Спит»: помощница Натальи Селезневой рассказала о ее самочувствии

Помощница Натальи Селезневой сообщила, что актриса спит дома. По ее словам, звезда не вызывала скорую.

Подробности о самочувствии знаменитости узнал ТАСС.

«Наталья Игоревна спит дома, все хорошо», - рассказала изданию помощница Селезневой.

Она сообщила, что только вчера вернулась – с этого времени, утверждает собеседница агентства, актриса не вызывала скорую.

Ранее появилась информация о том, что 80-летняя звезда фильмов режиссера Леонида Гайдая вызвала скорую. Говорилось о жалобах актрисы на боль в позвоночнике. Бригада медиков сделала актрисе укол, после которого ей стало лучше.

Напомним, Селезнева служит в Театре сатиры. Снялась в более чем 50 картинах. Самая знаменитая ее роль – студентки Лиды в комедии «Операция Ы и другие приключения Шурика».