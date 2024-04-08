«Списывают со счетов»: телеведущая Николаева возмущена отношением к беременным в России

Телеведущая Елена Николаева, ждущая ребенка от экс-мужа балерины Анастасии Волочковой, возмутилась отношением к беременным в России. Свои мысли на эту тему она высказала в Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана экстремистской и запрещена в РФ).

Ее возмущают требования к беременным женщинам, которые, не должны откровенно одеваться, подчеркивать живот, носить вещи с вырезами, мини-юбки и прочее. Телеведущая считает, что, как правило, будущих мам списывают с деловых и партнерских счетов.

«Ее, как правило, списывают с деловых счетов, партнерских отношений, адекватности. Государство решит все за нее, как за дитя малое, начальство не поручит большого проекта и подруги не позовут в бар… В общем относятся так, будто сейчас женщина с животом встанет и начнет пальцы в розетки совать», — сказала она.

Елена Николаева призналась, что до сих пор работает и носит смелые наряды, несмотря на беременность. Телеведущую периодически критикуют за это, но ее не смущают высказывания окружающих.

В 2017 году Елена познакомилась с бизнесменом Игорем Вдовиным, бывшим возлюбленным балерины Анастасии Волочковой. Спустя три года отношений они поженились. У пары есть общий двухлетний сын, и они ждут рождения еще одного мальчика.