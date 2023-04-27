Списала всё на визы: Кристина Орбакайте не будет выступать в Германии 9 мая после возмущения россиян

Певица Кристина Орбакайте планировала выступить в Германии 9 мая, но не будет. Ранее решение артистки вызвало возмущение россиян. Как выяснилось, официальная причина отмены выступления не в этом.

Орбакайте обратилась к немецким зрителям в соцсетях. Она заявила, что ждет встречи с ними 3 года.

«Но обстоятельства сложились так, что часть моего коллектива ещё не получила визы», - раскрыла причину отмены концерта певица.

Организаторы перенесли тур, но новые даты неизвестны. Орбакайте пообещала уведомить публику, как только их утвердят, сообщает сайт mk.ru.

Российская артистка собирается выступить в 8 немецких городах. Ее тур должен начаться 29 апреля. На 9 мая была назначен концерт в Ратингене. Стоимость билетов на выступления Орбакайте в Европе составляла от 2,2 до 11,5 тыс. рублей.

Россияне были возмущены планами Орбакайте петь за границей 9 мая. Часть общества обвинила ее в непатриотичности.

Ранее мы писали о том, что мать Орбакайте певица Алла Пугачева продала замок в деревне Грязь. Новым владельцем назвал себя шоумен Стас Барецкий. Он раскрыл детали сделки.