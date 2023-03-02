«Спим в разных спальнях»: 54-летний Леонид Агутин перестал скрывать проблемы в браке с Варум

Леонид Агутин и Анжелика Варум считаются одной из самых крепких пар в отечественном шоу-бизнесе. Несмотря на это, многие СМИ продолжают «приписывать» им развод и многочисленные измены со стороны певца. К слову, знаменитости стараются не обращать внимание на ложные домыслы и лишь продолжают укреплять семейное счастье. Недавно артист вышел на связь с журналистами Пятого канала и раскрыл пикантные подробности брака с Варум.

Леонид признался: даже в их паре с Анжеликой случаются ссоры. Мужчина припомнил случай с просмотром фильмов, когда один из супругов стал засыпать на первой серии, а другой — стоически досматривал кинокартину до конца. После этого Агутин и Варум приняли важное решение: «Мы начали спать в разных спальнях».

Музыкант попытался найти плюсы в сложившейся ситуации. По его мнению, «можно делать все, что угодно» при наличии раздельных спален. При этом журналистов заинтересовал интимный вопрос: «А для любви какие дни тогда?».

Агутин ответил и на это. «Среда, пятница и воскресенье», — с юмором высказался мужчина.

При этом Леонид считает, что самое главное в браке — не совместный сон, а уважение.

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