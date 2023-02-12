Леонид Агутин задолжал налоговой 8 миллионов рублей

Один из наиболее успешных и востребованных отечественных музыкантов последних тридцати лет неожиданно попал в должники.

По сведениям, которыми располагает газета KP.ru, исполнитель «Ну кто тебе сказал» и сотни других всенародных хитов задолжал без малого 8 млн рублей ФНС.

С 1 января 2023 года президентом РФ был подписан закон о Едином налоговом счете (ЕНС).

Нововведение с одной стороны упростило процедуру выплаты, с другой – «соединило» все долги перед государством в одно целое.

Причина большого долга музыканта неизвестна и не исключено, что в базе ФНС произошел сбой. «По крайней мере, раньше по налоговым обязательствам артист платил вовремя и ни разу не попадал в список знаменитых должников.

Как правило, все же, налоговые отчисления за концерты остаются в ведении специалистов-бухгалтеров, а не самих звезд.

Поэтому, скорее всего, имеются в виду невыплаченный налог на имущество.

Напомним, звездной чете Леонид Агутин и Анжелика Варум принадлежит двухэтажная квартира на Саввинской набережной в Москве и коттедж в поселке «Крёкшино» с персональным бассейном.