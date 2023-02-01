Спилил нижнюю челюсть и удалил лишнюю кожу: на что пошел отекший Басков ради возвращения красоты

Звезды отечественного шоу-бизнеса порой готовы пойти на все, чтобы сохранить красоту и молодость. По словам Филиппа Киркорова, в этом нет ничего постыдного, так как медийное лицо должно быть всегда безупречно. И здесь уже все равно, какими именно методами артисты добиваются идеала.

Эксперты в области пластической хирургии и косметологии явно наблюдают свою работу практически у всех представителей российской эстрады, но не все они готовы в этом сознаться. Это касается и «натурального блондина» Николая Баскова, для которого тема изменений во внешности – табу. Но от наметанного глаза специалистов не утаились процедуры, которые сделал за свою жизнь певец.

Пластические хирурги разглядывают на лице вокалиста весь спектр операций. Среди них и популярная блефаропастика, при помощи которой удаляют лишнюю кожу с век, и спиливание кости нижней челюсти. Разница в портретах Баскова особенно заметна, если поставить нынешние фото рядом с теми, что были сделаны в начале его карьеры. Однако сам Николай упрямо продолжает все отрицать.

Признает артист только косметологов и методы, способные «реанимировать» кожу после тонн грима, который наносят на съемках. «Чемоданчик скорой помощи» понадобился Баскову и в конце прошлого года, когда его лицо постоянно было отекшим, из-за чего его заподозрили в утаивании страшной болезни.

Николай признавался, что в его профессии без профессионального косметолога не обойтись, так как иногда из-за софитов и макияжа на лице проступает страшное раздражение, от которого просто так не избавиться.

При этом к персоналу, которого Басков подпускает к своей коже, он довольно строг. У визажистов всегда должен быть при себе целый арсенал различных смывок и увлажняющих продуктов, чтобы в кратчайшие сроки восстановить его внешность. И Николай считает, что эти требования вполне естественны, а скромность артиста никогда не красит.

Ранее появилась информация, что Николай Басков из-за недуга стал пропускать светские мероприятия.