Не может ходить: певец Николай Басков пропускает мероприятия из-за проблем со здоровьем

Экс-прима Большого театра Анастасия Волочкова завтра, 20 января отметит свой день рождения. Скандальная балерина планирует устроить громкое торжество с родными и друзьями из шоу-бизнеса. Блондинка рассказала, почему ее друга Николая Баскова не будет на празднике.

Знаменитость призналась в беседе с ФАН, что у нее много дел. Она вернулась с роскошного отдыха на Мальдивах, а теперь планирует привести свою внешность в порядок: поедет на маникюр, к парикмахеру и стилисту. Потом звезда будет готовиться к празднику.

«Очень жду и Анночку Семенович, и Катеньку Лель, и Настю Гребенкину, Андрея Ковалева, конечно же, Никита Джигурда. Коля Басков не сможет приехать: как раз сегодня он позвонил и сообщил, что у него проблема с ногой. Потом отдельно с ним встретимся», — пояснила собеседница ФАН.

Волочкова сказала, что на своем празднике будет петь и общаться с журналистами, а потом проведет вечер в отдельном помещении с друзьями. Балерина рассекретила имя самого любимого и долгожданного гостя.

«Самым главным и долгожданным гостем завтра будет моя дочь Ариша», — призналась звездная мама.

Ранее мы писали о том, как Анастасия Волочкова посетила спортивного врача. Звезда назвала итоги обследования «плачевными».