«Спилась что ли?»: поклонники с трудом узнали звезду «Улиц разбитых фонарей»

«Что с Настей случилось?», «Спилась что ли?», «Какой ужас! Это Мельникова?», «С трудом узнала Настю», «О Боже, Мельникову еле узнала», «Пока не прочитала в комментариях, не поняла, про кого речь», «Видимо, сильно заедала и запивала стресс», «Не узнать Настю», «Распухла до неузнаваемости», «Кажется, это алкоголизм», «Жуть, неузнаваемой стала наша Настя», — цитирует подписчиков Газета.Ru.

Сама Мельникова говорила, что уже пять лет получает критику в свой адрес, но не реагирует на нее. У женщины были проблемы со здоровьем, из-за чего ей была необходима гормонотерапия. Из-за этого звезда набирает вес. Кроме того, женщина перенесла четыре сложные операции на ноги. А на хейт и «советы» по изменению внешности она старается не отвечать.

Ранее мы писали о том, что певец Шура попал в центр скандала из-за отмененных концертов.