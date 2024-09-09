«Спилась что ли?»: поклонники с трудом узнали звезду «Улиц разбитых фонарей»
© Lomohov Anatoly/East News
Актриса Эвелина Бледанс снялась вместе с коллегой Анастасией Мельниковой и удивила публику. Поклонники отметили в соцсетях, что звезда «Улиц разбитых фонарей» сильно изменилась.
Оказалось, что Эвелина поддерживает связь с Анастасией еще со времен учебы в институте. Если сама Бледанс активно ведет личный микроблог, то ее подруга не так часто рассказывает о жизни и показывается на людях. На свежих кадрах фанаты с трудом узнали Мельникову.
В новом ролике женщины позировали в обнимку. Эвелина была в синем топе и разноцветной юбке с принтами. А Анастасия примерила черное платье и собрала волосы в хвост. Они делились воспоминаниями, но Мельникова периодически закрывала лицо рукой. Многие отреагировали на изменения во внешности звезды.
«Что с Настей случилось?», «Спилась что ли?», «Какой ужас! Это Мельникова?», «С трудом узнала Настю», «О Боже, Мельникову еле узнала», «Пока не прочитала в комментариях, не поняла, про кого речь», «Видимо, сильно заедала и запивала стресс», «Не узнать Настю», «Распухла до неузнаваемости», «Кажется, это алкоголизм», «Жуть, неузнаваемой стала наша Настя», — цитирует подписчиков Газета.Ru.
Сама Мельникова говорила, что уже пять лет получает критику в свой адрес, но не реагирует на нее. У женщины были проблемы со здоровьем, из-за чего ей была необходима гормонотерапия. Из-за этого звезда набирает вес. Кроме того, женщина перенесла четыре сложные операции на ноги. А на хейт и «советы» по изменению внешности она старается не отвечать.
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