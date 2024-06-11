Спикер парламента Молдавии призвал вновь запретить Филиппу Киркорову въезд в страну

В парламенте Молдавии отреагировали на снятие запрета на въезд в страну для Филиппа Киркорова. Один из спикеров заявил, что это все равно не позволит артисту пересечь границу. Об этом сообщает Telegram-канал «Sputnik Ближнее зарубежье».

Член парламента Игорь Гросу призвал суд руководствоваться политическим контекстом при принятии решения. По его мнению, Киркоров может приезжать в Молдавию и рассказывать, как «великодушен русский мир».

«Нет, мы этого не позволим!» - заявил Гросу.

Напомним, что запрет на въезд для Киркорова был снят 3 июня. Причем команда артиста была не в курсе, с чем это связано, так как ему не разрешали пересекать границу уже два года. Впервые Филиппа не впустили в страну в 2022 году. Тогда в зале ожидания аэропорта ему сообщили, что он не сможет попасть в самолет. Причиной было названо чрезвычайное положение.

Ранее стало известно, что Филипп Киркоров отказался обеспечивать своих детей, когда они повзрослеют.