Филипп Киркоров отказался обеспечивать своих детей, когда они повзрослеют. Об этом сообщает НТВ.

Сейчас детям Филиппа Киркорова Алле-Виктории и Мартину 13 и 12 лет. Певец регулярно балует наследников щедрыми подарками и одевает только в самые дорогие бренды. Впрочем, по словам Киркорова, он старается не раскошеливаться на подарки детям.

«Я стараюсь их окружить теплом, заботой, но я не балую. У нас все достаточно строго с этим. Нет такого „кнут и пряник“. Нет повода для этого», — рассказал он.

А вот отец Киркорова признается, что его сын слишком часто дарит своим детям подарки. По словам Бедроса, некоторые из них остаются запакованными, а часть отправляются в детские дома.

При этом певец заявляет, что когда дети повзрослеют, они будут добиваться всего сами.

«Нифига, сами себе все заработают. Это мой дом. Сами свою жизнь устроить должны. И они это знают. Никакого слюнявчика в виде Филиппа Киркорова, который будет с ними носиться до конца жизни, не будет. Естественно, я буду всегда рядом и помогу», — добавил он.

Ранее мы писали о том, что Филипп Киркоров шокировал зрителей шоу «Сокровища императора».