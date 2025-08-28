Спел три песни и сбежал: Макаревич* расстроился из-за того, что фанаты выбрали не его, а концерт Земфиры*

Певец Андрей Макаревич*(признан иноагентом на территории РФ) организовал дегустацию своего вина в Батуми в один день с концертом певицы Земфиры*(признана иноагентом на территории РФ). Однако многие предпочли именно шоу, а не вечер лидера «Машины времени», поэтому на мероприятии он был расстроенный, а спустя время и вовсе ретировался.

Как сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT, Макаревич* продавал билеты на дегустацию за 7,5 тысяч рублей. Но собрать удалось лишь немного гостей. Зрители рассказали, что площадка была полупустая.

По всей видимости, отсутствие интереса поклонников сильно повлияло на настроение певца. На мероприятии он спел лишь три песни, поблагодарил тех, кто выбрал его, а не концерт Земфиры*, но общаться с гостями отказался. Получив в подарок три подсолнуха, артист сбежал с дегустации.

Напомним, что Макаревич* уехал из России после начала специальной военной операции. После этого он избавился от всей недвижимости, которая у него была в стране. В 2025 году у него нашли тайный дом, но представитель певца заявлял — он уже тоже давно продан.

Ранее Андрей Макаревич оскорбил композитора Александру Пахмутову.

*Признан иноагентом на территории РФ