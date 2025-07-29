«Она тоже все понимает, ну, не получается»: Макаревич* публично унизил композитора Пахмутову
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Певец Андрей Макаревич*(признан иноагентом на территории РФ) негативно высказался о композиторе Александре Пахмутовой. Он заявил, что считает ее не очень хорошим музыкантом. Слова артиста приводит Telegram-канал «Хуже и не скажешь».
По словам Макаревича*, У Пахмутовой есть хорошие песни. В пример он привел композицию «Опустела без тебя земля». Однако, как отметил исполнитель, ее современное творчество оставляет желать лучшего.
«Когда она пыталась в поздние годы уже писать что-то такое, как ей казалось, современное для групп — это было ужасно. Было неудобно ей отказывать. Мы говорили: „Посмотрим, попробуем, порепетируем“. Она ж тоже все понимает, ну, не получается», — рассказал артист.
Композитору Александре Пахмутовой уже 95 лет. За свою жизнь она написала более 400 песен, многие из которых стали хитами и были использованы в российском кинематографе. Среди них «Надежда», «Беловежская пуща», «Трус не играет в хоккей», «Как молоды мы были», «Старый клен», «Орлята учатся летать» и многие другие.
Ранее Андрей Макаревич* рассказал о нападении акулы на жену.
*Признан иноагентом на территории РФ