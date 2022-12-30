Спектакли отменены, прогнозов нет: как Инна Чурикова встретит Новый год после множественных переломов
Инна Чурикова не выйдет на сцену в Новый год после тяжелых травм.
Фото: Tarakanov Vadim/East News
Народная артистка СССР Инна Чурикова рассказала, где встретит Новый год и в каком настроении пребывает после реанимации и долгого лечения травм в результате падения со сцены.
Она сообщила, что находится в приподнятом настроении. Чурикова ждет Новый год и верит, что «встретит отлично».
Чурикова проведет праздник «обязательно дома», но будет не одна, а с друзьями и товарищами. Стол накроет помощница. На нем планируется «очень много интересных блюд».
Встретить Новый дом дома входило в планы Чуриковой. Она не жалеет, что будет не на сцене в новогоднюю ночь.
«Хотелось этот Новый год встретить дома», - подытожила артистка.
В ноябре сообщалось, что спектакли с Чуриковой убрали из афиш. Актриса брала отпуск по состоянию здоровья – после падения она буквально была прикована к постели, так как получила переломы ребер, грудины. Медики не давали прогнозов, когда она вернется к работе.