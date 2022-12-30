Спектакли отменены, прогнозов нет: как Инна Чурикова встретит Новый год после множественных переломов

Народная артистка СССР Инна Чурикова рассказала, где встретит Новый год и в каком настроении пребывает после реанимации и долгого лечения травм в результате падения со сцены.

Она сообщила, что находится в приподнятом настроении. Чурикова ждет Новый год и верит, что «встретит отлично».

Чурикова проведет праздник «обязательно дома», но будет не одна, а с друзьями и товарищами. Стол накроет помощница. На нем планируется «очень много интересных блюд».

Встретить Новый дом дома входило в планы Чуриковой. Она не жалеет, что будет не на сцене в новогоднюю ночь.

«Хотелось этот Новый год встретить дома», - подытожила артистка.

В ноябре сообщалось, что спектакли с Чуриковой убрали из афиш. Актриса брала отпуск по состоянию здоровья – после падения она буквально была прикована к постели, так как получила переломы ребер, грудины. Медики не давали прогнозов, когда она вернется к работе.